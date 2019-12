-AYNI KURUYEMİŞÇİDEN 2. TALİHLİ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Süper Loto'nun 22,5 milyon liralık büyük ikramiyesinin Ankara talihlisinin kuponunu yatırdığı Loto bayii Popüler Kuruyemiş, büyük ikramiyeler konusunda ismi gibi oldukça popüler. Bundan 8 ay önce Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesinin kuponu da Popüler Kuruyemiş'ten yatırılmıştı. Popüler Kuruyemiş'in sahibi Rıfat Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Loto'nun bu haftaki 22,5 milyon liralık ikramiyesinin Ankara talihlisinin kuponunu kendi bayisinden yatırdığını öğrendiğinden çok sevindiğini belirtti. Yaklaşık 2 senedir Süper Loto bayiliği yaptığını ifade eden Kozan, bundan 8 ay önce de Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesini kazanan talihlinin kuponunu kendi bayisinden yatırdığını dile getirdi. Bayisinde bulunan Loto makinesinin çok şanlı bir makine olduğunu belirten Kozan, şunları söyledi: ''Diğerlerine göre çok şanslı bir makinemiz var. Her hafta mutlaka 3-5 tane 5 veriyoruz. Makinemiz hiç boş geçmiyor. Biz artık büyük ikramiye vermeye alıştık, ama 11,3 milyon liralık büyük ikramiye olunca çok sevindik. Bizim muhitimizden, çevremizden olması, mutlaka tanıdık biridir diye düşündürdü bizi ve çok sevindik. Şu an talihliyi hatırlamıyorum ancak, bu para inşallah ona huzur getirsin, sağlık ve mutluluk getirsin. Kendisini bozmamasını istiyoruz. Parayı sadece hayırlı ve güzel işlerde kullansın.'' Büyük ikramiyenin kendi bayisinden oynandığını ortaya çıkmasının ardından ilginin daha da arttığını belirten Kozan, ''Daha önce de büyük ikramiye verdiğimiz için ve her hafta bir ikramiye verdiğimiz için zaten ilgi vardı, ancak bu büyük ikramiye ilgiyi daha da artırdı. Bu ikramiye ile birlikte kendimize bir slogan belirledik; 'İstanbul'un Nimet ablası varsa, Ankara'nın da Popüler'i var' diyoruz. Para kazandırmak, insanları mutlu etmek çok güzel birşey'' diye konuştu. -EN BÜYÜK İKİNCİ İKRAMİYE- Süper Loto büyük ikramiye, 28 Nisan 2011 tarihinde başlayan 9 haftalık devir sürecinin ardından Bu hafta 22,5 milyon liraya ulaştı. Dün yapılan çekilişte, biri Ankara'dan, diğeri de Antalya'dan olmak üzere 2 talihli şanslı 6 rakamı tutturdu ve 11 milyon 295 milyon'ar liralık ikramiyeleri almaya hak kazandılar. Bu ikramiye, Süper Loto'nun bugüne kadar verdiği en büyük ikinci ikramiye oldu. Süper lotoda bugüne kadar ki en büyük ikramiyeyi ise 12 haftalık devirin ardından 12 Mart 2009 çekilişinde verilen 49 milyon 817 bin liralık ikramiye oluşturmuştu. 12 Mart 2009 çekilişinde de 2 talihli, şanslı 6 rakamı bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmıştı.