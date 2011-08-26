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Dünya

Aynı koltukta aynı poz

Bab-ı Aziziye'deki karargâha giren isyancılar, eskiden Kaddafi ve ailesinin oturduğu koltuklarda zafer pozları verdi.

26 Ağustos 2011 03:00



 T24 -  Kaddafi’nin hem karar alma hem de konaklama merkezi olarak kullandığı Bab-ı Aziziye’deki karargâhtan çıkan ilk fotoğraflar, eski lideri anlatan tüm sembollerin, muhaliflerce yerlebir edildiğini gösteriyor.




Bab-ı Aziziye'deki karargâha giren isyancılar, eskiden Kaddafi ve ailesinin oturduğu koltuklarda zafer pozları verdi. 1986 yılındaki ABD bombardımanında hayatını kaybeden Kaddafi'nin kızı Hana'nın o günden bu yana koruma altında tutulan odası da yıkıldı.

Tamamı son derece pahalı ve lüks eşyalarla döşeli Bab-ı Aziziye’deki binaları talan eden kızgın isyancılar ne buldularsa, kırıp dökmüş. Duvarlarda asılı pahalı ve değerli tablolar parçalandığı, banyoların fayanslarının bile söküldüğü görüldü.



Fenerbahçeli futbolcu Alex’in bir dönem giydiği 20 numaralı formayla karargâhta “keşfe çıkan” eli silahlı bir muhalif ise Zaman Gazetesi foto muhabiri Kürşat Bayhan’ın objektifine böyle takıldı.

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