Aynı KHK ile ihraç edilen öğretmen çift köfteci açtı

16 yıl önce aynı gün öğretmenliğe başlayan Cem-Müslime Çınar çifti, 7 Şubat'ta yayımlanan 686 sayılı KHK ile aynı gün ihraç edildi. Sınıf öğretmeni olan çift, ihraç edilmelerinin ardından köfteci açtı. KHK sonrası zor günler yaşadıklarını aktaran Cem Doğan Çınar gönüllü psikologların desteği ile hayata tutunduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanlığından telefon geldi"

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Öğretmenlik yaptıkları sürede eşiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onlarca ödül ve plaket aldıklarını söyleyen Cem Doğan Çınar’a göre ihraçlarının nedeni Eğitim-Sen üyesi olmaları. Çalıştığı dönemde veliler ve öğrenciler ile iletişimlerinin güçlü olduğunu aktaran Çınar yaşadığı şu olayı anlattı:

“Eşim ile birlikte Sincan’da ekonomik olarak düşük gelirli ailelerin yaşadığı bir bölgede öğretmendik. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan okul yönetimine telefon geldi. Kontenjanlar dolduğu için bir öğrencinin kaydı yapılamamıştı. O öğrencinin benim sınıfıma kaydedilmesini istediler. İşte o ricada bulunulan öğretmen bir KHK ile ihraç edildi.”

"900 lira karşılığında öğretmenlik yaptım"

Öğretmenlik sürecinde bazı okul yöneticileri ile sorunlar yaşadıklarını söyleyen Çınar’a göre ihraçlar kurumlar içindeki temelsiz iftiralara dayanıyor. Çalıştığı okuldaki bir yönetici ile 19 Mayıs, 29 Ekim gibi resmi günlerde yapılacak programlarda engellemelerle karşılaştıklarını söyleyen Çınar ihracının ardından uzun süre işsiz kaldığını anlattı. Özel bir kurumda öğretmenlik yapmaya başlayan Cem Doğan Çınar o süreçte yaşadıklarını şöyle aktardı:

“İhracın ardından özel bir kurumda 900 TL karşılığında öğretmenlik yaptım. İsmimi kesinlikle o kurumda kullanmamam tembihlendi. Hiçbir bir hakkın sağlanmadığı bu yerden ayrıldım. Öğretmenlikten önce yaptığım köfteciliğe geri döndüm.”

"Biz deTEOG'a karşıydık"

Öğretmenlik yaptığı dönemde de sınav merkezli eğitim sistemine ve 4+4+4 modeline karşı olduğunu söyleyen Çınar’a göre TEOG’a alternatif yeni geliştirilecek model de işlevsel olmayacak. Çocukların bilgi ve becerilerine göre eğitimleri hakkında karar verilmesi gerektiğini söyleyen Çınar şöyle konuştu:

“Bugünlerde gündemde TEOG sınavı tartışmaları var. Biz de TEOG’a karşıydık. Çocuklar tamamen yetenekleri ve kabiliyetlerine göre tercihleri yönlendirilmeli. Bir öğretmenin çocuğu gözlemlemesi için 4 yıl yeterli bir süre. Bu belirlendikten sonra çocuklar liselere yönlendirilebilir. Öğretmenlik döneminde gözlemlediğim çocukların birçoğu okuduğunu anlamıyor. Eğitim politikası belirlenirken en az 3 nesile göre planlanmalı. ‘Kaldırdık, oldu, bitti’ diye ne yazık ki olmuyor.”