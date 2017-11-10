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Aynı kadına bir hafta içinde iki kez kapkaç

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 64 yaşındaki Fatma Şirin'in bir hafta içinde 2 kez çanta ve cüzdanını kapıp kaçan 26 yaşındaki Gökhan K

10 Kasım 2017 14:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 64 yaşındaki Fatma Şirin\'in bir hafta içinde 2 kez çanta ve cüzdanını kapıp kaçan 26 yaşındaki Gökhan K., tutuklandı.
İlk olay, 1 Kasım\'da merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu caddesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatma Şirin\'in yanına yaklaşan Gökhan K., içinde cep telefonu ve 120 lira bulunan çantayı kaparak kaçtı. Olayın ardından karakola giden Şirin, şikayetçi oldu.
Bir hafta sonra, alışveriş yapmak için tekrar dışarı çıkan Şirin, bu kez parasını kapkaç ihtimaline karşı cebine koydu. Aynı şüpheli, yine karşılaştığı kadının koltuğunun altına sıkıştırdığı cüzdanını alıp, kaçtı. Sadece evinin anahtarı olan cüzdanı çalınınca tekrar karakola giden kadın şikayetçi oldu. Kapkaççıya tepki gösteren Şirin, \"Hobi olarak kapkaça uğruyorum\" dedi.
PARMAĞINI ISIRDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği saptanan Gökhan K., kısa sürede yakalandı. Zanlının daha öncede eczaneye giden 72 yaşındaki Safiye Sarı\'nın baş parmağını ısırarak, içinde 940 lira bulunan cüzdanını çaldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gökhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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