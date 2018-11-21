Aynı havluyla yerleri, lavaboyu ve bardakları silen otellere ceza

Çin'deki 5 yıldızlı otellere, odalarda yapılan özensiz temizlik işlemleriyle ilgili bir videonun yayılmasının ardından para cezası kesildi.

Bir müşteri tarafından gizlice kaydedilen ve 14 Kasım'da Weibo'da yayınlandığı andan itibaren ülke gündemine oturan görüntülerde, lüks odalarına ve yüksek fiyatlarına rağmen otel çalışanlarının hijyen kurallarına dikkat etmeden yaptıkları temizlik göze çarpıyordu.

Sputnik'te yer alan habere göre 30 milyondan fazla izlenen videoda, otellerdeki temizlik çalışanlarının kullanılmış havluyla önce lavoboları, sonra yerleri, ardından ise odada kullanılan bardakları sildikleri görülüyordu.

China Daily'nin haberine göre, yaşanan bu skandal üzerine Nanchang bölgesindeki sağlık yönetim kurulu, videoda görülen otellere iki bin yuanlık (yaklaşık 1.543,77 TL) ceza kesildiğini açıkladı.

"Çok üzgünüz"

Söz konusu oteller arasında Ritz-Cartlon dışında Waldorf Astoria Shanghai, Park Hyatt Beijing, the Aman Summer Palace Luxury Resort, ve Sheraton Nanchang isimli oteller de bulunuyordu.

Ritz-Cartlon, videonun yayılmasının ardından bir açıklama yayınlamış ve "O günkü uygulamalar oda temizliği standartlarına uygun değildi, bunun için çok üzgünüz" ifadelerini kullanmıştı.