-AYNI HASTANEDE 3. DOKTOR ÖLÜMÜ ERZURUM (A.A) - 22.04.2011 - Erzurum Bölge Eğitim Hastanesinde (BEAH) iki gün önce ölü bulunan doktorun ardından bugün de 32 yaşındaki acil tıp uzmanı doktor odasında ölü olarak bulundu. Aynı hastanede 1 yıl önce de kadın doktor odasında ölü bulunmuştu. Hastanede 20 Nisan'da Kalp Damar Cerrahisi Asistanı Muhammet Fındık (26) odasında yüzü morarmış bir şekilde ölü olarak bulunmuştu. Aynı hastanede bugün de Acil Tıp Uzmanı Dr. Fatih Bilge, sabah acil servisteki doktor odasında meslektaşı tarafından ölü olarak bulundu. BEAH'ın Acil Servis biriminde nöbetçi doktor olan Fatih Bilge (32), hastaları muayene ettikten sonra odasına çekildi. Acil Tıp Uzmanı Dr. Arif Onur Eden, nöbeti devralmak için sabah meslektaşı Dr. Bilge'nin odasına girdi. Kanepede uzanmış olarak bulunan Bilge'nin yapılan incelemede öldüğü anlaşıldı. 3 yıldır BEAH'ta görev yapan Bilge'nin çevresinde sevilen bir kişi olduğu öğrenildi. Bu arada meslektaşlarının ölüm haberiyle üzüntü yaşayan diğer doktor ve hastane personelinin ağladıkları gözlendi. -İKİ GÜN ÖNCE DE KALP DAMAR CERRAHİSİ ASİSTANI ÖLÜ BULUNMUŞTU- BEAH'ta Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde asistan olarak görev yapan Dr. Muhammet Fındık (26) ise 20 Nisan Salı günü nöbette hastalarını muayene ettikten sonra dinlenmek için odasına çekilmiş, bir hemşire tarafından kanepede uzanmış ve yüzü morarmış şekilde ölü olarak bulunmuştu. Aynı hastanede 2 gün aralıkla gerçekleşen ölüm olaylarına ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor. Öte yandan BEAH'ta bir yıl öncede kadın bir doktor, nöbetçi uzman doktor olarak görev yaptığı hastanede ölü olarak bulunmuştu. BEAH'ta görevli kadın uzman doktor B.T, 6 Şubat 2010 tarihinde hastanede sabah saatlerinde arkadaşları tarafından odasında hareketsiz bulunmuş, B.T'nin öldüğünün belirlenmesi üzerine, hastane yetkilileri durumu polise bildirmişti.