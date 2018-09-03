Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar (2)

ŞÜPHİLELDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş\'ta fabrikadan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadereden tutuklandı, Abdurrahman D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

