Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar (2)
ŞÜPHİLELDEN BİRİ TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta fabrikadan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadereden tutuklandı, Abdurrahman D
03 Eylül 2018 16:31
ŞÜPHİLELDEN BİRİ TUTUKLANDI
Kahramanmaraş\'ta fabrikadan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadereden tutuklandı, Abdurrahman D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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