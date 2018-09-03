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Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar (2)

ŞÜPHİLELDEN BİRİ TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta fabrikadan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadereden tutuklandı, Abdurrahman D

03 Eylül 2018 16:31

ŞÜPHİLELDEN BİRİ TUTUKLANDI
Kahramanmaraş\'ta fabrikadan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadereden tutuklandı, Abdurrahman D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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BİRİ TUTUKLANDI KahramanmaraşAbdullah Karadereden
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