Aynı evde yaşadıkları insanlar Koronavirüs'e yakalanmasının ardından iki kedinin testi pozitif çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde iki kedinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. İki kedinin de semptom göstermediği belirtildi.

Teksas A&M Üniversitesi'nden araştırmacılar kedilerin Covid-19 testi pozitif çıkan insanlarla aynı evde yaşadığını ve testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Kedilerin asemptomatik olduğu tespit edildi.

Kediler üzerinde yapılan araştırmanın sonucu riskli ortamda hayvanlara Koronavirüs bulaşmasının mümkün olduğu ortaya çıktı.

Üniversitedeki araştırmacılar Covid-19 testi pozitif çıkan ve evcil hayvan besleyen kişilerin hayvanlarına test yapıldığını, pek çoğunun semptomu olmadığını söyledi. Uzmanlar, insanlara hastalandıkları durumlarda hayvanlarla da aralarına mesafe koyması konusunda uyarıda bulundu.