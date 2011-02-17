-AYNI CADDEDE İKİ KAZA İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Zeytinburnu'nda 10. Yıl Caddesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 10. Yıl Caddesinde Fuat Ş. yönetimindeki 34 M 2951 plakalı Zeytinburnu-Topkapı seferini yapan yolcu minibüsü, Osman Ö. idaresindeki 34 UK 1489 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüs yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklenirken kazada iki sürücünün de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüler Osman Ö. ve Fuat Ş. ile İdris Bayduk (38), Mesut Serbest (36), Hasan Taşıyan (17), Görkem Botom (20), Abbas Elkoca (31), Filiz Haydi (31) ve Nazlıcan Haydi (5) ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma ile İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolculardan Filiz Haydi, minibüs sürücüsüne tepki göstererek, ''Biz ara yoldan geçtikten sonra kırmızı ışık ihlali yapan minibüs bize çarptı. Biz ne olduğunu anlayamadık. Yan yatan minibüs uzun bir mesafe sürüklendi. Canımızı zor kurtardık. Allah bizi korudu'' diye konuştu. Kaza sonrası yaşanan paniği fırsat bilen bir kişi, minibüsün para kasasını almak isterken polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak sorgulanmak üzere Merkezefendi Polis Merkezine götürüldü. OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ Aynı caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Yılmaz'a da (34), Sami A'nın kullandığı 34 GR 4942 plakalı otomobil çarptı. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan sürücü Merkezefendi Polis Merkezine götürüldü.