-AYNI ARAÇ AYNI PLAKA AYNI YER İZMİR (A.A) - 02.08.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendine ait minibüsle aynı model ve renkteki çalıntı aracı satın alıp, aynı plakanın sahtesini takan kişi, iki aracı da aynı sokağa park etmesi üzerine durumun fark edilmesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafertepe Mahallesi 612 Sokak'ta park halinde 35 ZS 750 plakalı aynı renk ve model iki minibüsün olduğunu belirledi. Araçların şasi ve motor numarası incelendiğinde, araçlardan birinin pazarcılık yapan Mehmet Zeki T'ye (57), diğerinin ise 1 Mart 2010'da çalınan S.S'ye ait araç olduğu, her iki aracın da Mehmet Zeki T. tarafından kullanıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mehmet Zeki T'nin, ifadesinde, aracının arıza yapması üzerine gittiği tamircinin kendisine teklif etmesi üzerine, 1996 yılında trafiğe çıkan aynı marka ve modeldeki aracı plakasız olarak 2 bin liraya satın aldığını, daha sonra kaybolmasını gerekçe gösterip aracının plakasının aynısını aldığını söylediği öğrenildi. Zanlı Mehmet Zeki T, sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Mehmet Zeki T'nin ifadesi doğrultusunda tamircinin de arandığı bildirildi.