Aynı anda aynı yere 2 yıldırım düştü

T24- Chicago'daki fırtınada hayret verici anlar yaşandı. Şehrin en uzun iki binasına birden aynı anda yıldırım düştü.

"Aynı yere iki kere yıldırım düşmez." atasözünü yalanlayan olay Hancock Tower'dan görüntülendi.



Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, 1973 yılında inşa edilen Willis Tower (eski adıyla Sears Tower) 108 katı ve 442 metrelik yüksekliğiyle şehrin ve ABD'nin en yüksek binası olma özellğini taşıyor. 2008 yılında açılan Trump Tower da 92 kat ve 423 metrelik yüksekliğiyle şehrin en yüksek ikinci binası.



Hava tahminlerinin beklediği gibi gerçekleşen yüksek hızdaki şiddetli fırtınayla beraber gelen sel yüzünden Chicago'da birçok önemli cadde ulaşıma kapandı. Ağaç devrilmeleriyle ilgili 450 olayın rapor edildiği gecede yaralanan ve ölen olmadı.