Aynı anda 360 kişiyle satranç oynadı!

Bulgar satranç ustası Kiril Georgiev, aynı anda 360 rakiple oynayarak dünya rekoru kırdı.



Bulgar Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Pazar günü sona eren ve 14 saat 8 dakika süren maraton sırasında her yaştan 360 kişiyle eş zamanlı satranç oynayan Georgiev'in 280 galibiyet, 6 yenilgi ve 74 beraberlik elde ettiği belirtildi.



Bulgar ustanın dünya rekorunun geçerli olabilmesi için karşılaştığı oyuncuların en az yüzde 80'ini yenmesi gerekiyordu. Georgiev, yüzde 88 yengi kazandı.



Önceki dünya rekoru 2005'te 326 kişiyle maç yapan Macar kökenli Amerikalı Susan Polgar'a aitti. 309 yengi, 3 yenilgi ve 14 beraberlik elde eden Polgar halen eşzamanlı en çok galibiyette dünya rekorunu elinde bulunduruyor.



360 kişiyle satranç maçı yapan Gegorgiev'in bu maraton sırasında toplam 20 km'den fazla yol katettiği tahmin ediliyor.



Bulgar usta rekorundan sonra, harcadığı fiziksel çabanın, düşünsel çabasından daha yoğun olduğunu belirterek, "Rakiplerle uzun satranç maçları yapmaya alışığım, ama bu kadar yürümeye değil" diye konuştu.

