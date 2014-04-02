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'Aynı anda 35 ilde elektriklerin kesilmiş olmasının gerekçesi nedir?'

CHP'li Umut Oran, seçim gecesi yaşanan elektrik kesintisinin aaynı anda 35 ilde gerçekleşmesine ilişkin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi yöneltti

02 Nisan 2014 17:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, yerel seçimlerin gerçekleştirildiği 30 Mart 2014 tarihinde oy sayımının yapıldığı gece saatlerinde 12 yıl aradan sonra aynı anda 35 ilde birden elektik kesintileri yaşanması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yaptığı "trafoya kedi girdi, kısa devre yaptı" şeklindeki açıklamasını TBMM gündemine taşıdı.

 Oran'ın, Enerji Bakanı'na yönelttiği önergede yanıt bekleyen sorular şöyle:

- Yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde, oy sayımının yapıldığı gece saatlerinde yurt genelinde 35 ilde aynı anda elektrik kesintisi yaşanmasının gerekçesi nedir? Bunların sorumlusu kimdir, haklarında hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

- Son 10 yıl içerisinde Mart ayında aynı anda elektrik kesintisi yaşanan kaç il vardır?

- 12 yılda aynı anda ilk kez 35 ilde elektriklerin kesilmiş olmasının gerekçesi nedir?

- "Arkadaşlar bir espri gibi kabul etmeyin lütfen; bir trafo merkezine bir kedi girdi ve kısa devre yaptı” açıklamasını hangi bölge, il-ilçe için yaptınız? 35 ilde elektrik kesintisi yaşanmasının gerekçesi de trafoya giren kediler midir? Hangi illerde kediler nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı?

- Trafolar, dışarıdan müdahaleyi önceleyecek biçimde neden yalıtılmıyor?

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