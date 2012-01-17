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Aynı aileden 6 kişi evde ölü bulundu DOĞUBAYAZIT (A.A)

17 Ocak 2012 20:13

-Aynı aileden 6 kişi evde ölü bulundu DOĞUBAYAZIT (A.A) - 17.01.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde aynı aileden 6 kişi, evlerinde ölü bulundu.  Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçe merkezi Ulusoy mahallesinde müstakil bir evde oturan Genceli ailesinden 2 gündür haber alınamıyordu. Aileden Ahmetşah Genceli'nin patronu olan Mehmet Sosun, işyerine gelmeyen elemanının cep telefonundan da cevap alamayınca, ailenin Nergiz sokaktaki evine gitti. Sosun, çaldığı kapı açılmayınca, penceredeki cam kırığını içeri baktı; Ahmetşah'ın yerde yattığını görünce de durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Genceli ailesinin evine girince, 6 kişinin cesediyle karşılaştı. Anne Hatun Genceli ile çocukları Ahmetşah (22), Muhammet (6), Ayşe (15), Şenay (12) ve İslam'ın (13) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri bildirildi. Olay yerinde savcılık inceleme başlattı.

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