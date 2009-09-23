Aynı aileden 5 kişi öldürüldü

ABD'nin Illinois eyaletinde aynı aileden 5 kişinin öldürüldü.

Yerel basındaki haberlerde, Illinois'te bir köyde meydana gelen katliamdan sadece 3 yaşındaki bir kızın kurtulduğu, ailenin geri kalanının öldürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, olayı aydınlatma ve sorumluları yakalama sözü verirken, iki yetişkinle 11, 14 ve 16 yaşındaki 3 çocuğun öldüğü olay öncesinde silah sesleri ihbarı aldıklarını ancak olay yerine ulaştıklarında ailenin katledilmiş olduğunu gördüklerini aktardı.

Son dönemde ABD'de toplu cinayetlerin arttığına işaret ediliyor. Florida'da da geçen hafta bir anne ile 5 çocuğu katledilmişti.