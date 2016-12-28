Aynes Süt'ün Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri tutuklandı

Denizli’de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Aynes Süt firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında firmanın yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde Acıpayam İlçesi’nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı süt fabrikasına 'FETÖ' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Türkiye’nin alanında dördüncü büyük şirketi olan kuruluşun yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ile yönetim kurulu üyeleri eski AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur’un da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ve fabrikanın idari bölümünde de aramalar yapıldı, bulunan delillere el kondu.

19 tutuklama

Gözaltına alınanlar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Acıpayam Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden aralarında firmanın patronlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Mahkeme şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Ali Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir’i tutukladı. Tutuklanan yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, cezaevine götürülürken, "Şirketi batıranlar kına yaksın" dedi.

Tutuklanan kişilerin arasında TÜBİTAK’tan böcek davası nedeniyle ihraç edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi. Şirket yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek konulması ile ilgili TÜBİTAK’tan ihraç edilen 3 kişiyi, finans ve insan kaynakları ile İstanbul bölümlerinin başına getirildiği iddia edildi. Ayrıca şirket üzerinden yurt dışına FETÖ’ye nakit para aktarıldığı ileri sürülürken, aynı adreste başka bir şirketin kurulu olduğu ve Angola’da faaliyet gösterdiği, şirket yöneticilerinin örgütün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock’u da kullandıkları iddia edildi.

İş adamının üç oğlu da tutuklandı

Tutuklanan kişilerin arasında bulunan Hasan Hüseyin Pekdemir ile birlikte 30 aşkın şubesi bulunan Pekdemir Marketler Zinciri’nin ortaklarından olan işadamı Cemal Pekdemir’in 3 oğlu da FETÖ kapsamında tutuklanmış oldu. Daha önce Adnan Pekdemir ile Faruk Pekdemir kardeşler tutuklanmıştı.