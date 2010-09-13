

Halkımız oy çoğunluğu ile Sayın R. T. Erdoğan’a güvenini ifade etti. Oy verenler anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesine evet demekten öte, Sayın R. T. Erdoğan’a evet dedi. Sayın R. T. Erdoğan’ın ekonomi politikalarının, sosyal politikalarının, dış politikasının, Kürt açılımının halkın büyük çoğunluğu tarafından beğenildiği, desteklendiği görüldü.



Eğer halkın işsizlikten, parasızlıktan şikâyeti olsaydı, herhalde bu sorunlar reye yansırdı. Ekonomiyi rakamlara bakarak değerlendirenler, köyleri, sanayi bölgelerini, çarşıları, pazarları gezerek halkın sorunlarını yansıttıklarını sananlar bundan sonra dikkatli olmak zorundadırlar.



Devletin yayınladığı göstergeler, krizde çok kişinin işten çıkarıldığını, çok kişinin iş aradığını, ülke genelinde üretimin ve gelirin gerilediğini, gelir dağılımının bozulduğunu, iç göçün hızlandığını ortaya koyuyordu.

Halk memnun



Köyleri gezenler maliyetlerin kurtarmaması nedeniyle köylünün tarlalarını boş bıraktığını, hayvanlarını elden çıkardığını görüyorlardı. Köylünün yakınmalarını dinliyorlardı.



Anadolu’da esnaf durgunluktan, siftah edememekten söz ediyordu. Bazı iktisatçılar, yazarlar da herhangi bir partiyi destekledikleri için değil, AKP’ye karşı oldukları için değil, Sayın R. T. Erdoğan’ı kızdırmak için değil, halkın sorunlarını kamuoyuna aktarmak çabasında, devletin rakamlarını ve halkın kendilerine aktardıklarını ciddiye alarak, ülkede iş ve aş sorunu olduğundan söz ediyorlardı.



Fakat dünkü oylamanın sonuçları gösteriyor ki, halkın bu tür sorunları yokmuş. Veya halk için bu sorunlar önemli değilmiş. Veya bu sorunlara rağmen halkımızın çoğunluğu durumundan memnun, mutlu imiş.

“Aynen” yola devam



Halkımız oy çoğunluğu ile sadece Sayın R. T. Erdoğan’a muhalefet eden siyasi parti yandaşlarına ders vermedi, ekonomide işlerin iyi gitmediğini yazıp çizenlerin de ağzının payını verdi. (Halkın avukatlığına soyunduklarını sananlar “madara”, halkın hiçbir sorunu yok diyenler “haklı” oldu.)



Bundan sonra ne olur? Sayın R. T. Erdoğan rahatladı. Gelecek milletvekili seçimlerini de “garantiledi.” Sayın R. T. Erdoğan ekonomi politikalarında büyük değişiklikler yapma gereğini duymayacak. Para ve maliye politikaları aynı şekilde devam edecek. Dolar 1.50 TL'ler dolayında, faiz yüzde 8’ler dolayında kalacak. Sıcak para girişi nedeniyle döviz sorunu olmayacak. Borsa bugüne kadarki gibi inip çıkacak.



Bugünkü tablo neden değiştirilsin ki... Halkımızın büyük çoğunluğu bu tablodan memnun olduğunu oylarıyla gösterdi. Sayın R. T. Erdoğan’ı tebrik ederiz. Bu onun başarısıdır. Başarısının halkoyu ile tescilidir.





(Güngör Uras - Milliyet - 13 Eylül 2010)