Aynadan öğrencilere bakıp, penisiyle oynayan servis şoföründen garip savunma: Çamaşırımı düzeltiyordum!

Beşiktaş-Davutpaşa arasında Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerini taşıyan servis şoförü, uzun süre aynaya bakarak pantolonun üzerinden cinsel organıyla oynadığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Videonun yayınlanmasından sonra servis aracının bağlı olduğu Platform Turizm A.Ş. yetkilisi şoför ile görüştüklerini, şoförün kendisini “İç çamaşırımı düzeltiyorum” şeklinde savunduğunu söyledi. Şirket, çalışanını işten çıkartacağını belirtti.

Söz konusu videoda Beşiktaş-Davutpaşa arasında Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerini taşıyan servisin şoförünün uzun süre pantolonunun üzerinden aynaya bakarak cinsel organıyla oynadığı görüldü. Görüntünün araçtaki bir öğrenci tarafından çekildiği belirtildi.

hurriyet.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin ulaştığı firma yetkilileri, olayı doğrularken şu açıklamayı yaptı:

"Olayı bu sabah öğrendik. Videoyu görür görmez şoke olduk. Hemen ilgili personel çağrıldı. 3 ay önce işe başlayan bir personel. Kendisine "Bu videoyu izle" dedim. Benim yanımda izledi. "Nedir bu" dedim. O da çamaşırını düzelttiğini söyledi. Biz şirket olarak bugün fiili olarak işe çıkartmadık. Yarın da çıkış işlemleri için şirkete çağırdım. İstifasını istedim. İşten çıkartıyoruz. Kabul edilemez bir olay.”

Yaşanan olay kameraya şöyle yansıdı:

Üniversiteden açıklama

Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi de yazılı bir açıklama yaparak, olayı asla tasvip etmediklerini ve kendi içlerinde de bir soruşturma başlattıklarını belirtti.

Üniversitenin yaptığı yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"21 Haziran 2016 Salı günü (bugün) içerisinde önce sosyal medyada ardından da bazı internet haber sitelerinde yer alan haber ve video görüntüsü üzerine açıklama yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Öncelikle söz konusu yaşanan olayın hukuki, ahlaki ve vicdani açıdan kabul edilemez bir olay olduğunun, öğrencilerimiz, aileleri ve tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Yapılan ilk incelemede söz konusu olaya konu olan kişinin Üniversitemiz personeli değil, Üniversitemize taşımacılık hizmeti veren firmanın çalışanı olduğu anlaşılmıştır. Üniversite yönetimi olarak ilgili firma ile yaptığımız ivedi görüşme neticesinde, söz konusu personelinin iş akdi fesh edilmesi sağlanmıştır. YTÜ ailesi olarak, hukuk ve toplumsal ahlak çerçevesinde olayı şiddetle kınıyor ve her aşamasını son derece büyük bir ciddiyetle takip etmekte olduğumuzu belirtiyor ve yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm öğrencilerimiz ve Türk halkından özür diliyoruz. Üniversite yönetimi olarak benzeri olayların yaşanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını önemle vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."