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Ayna: Suçlamalar DTP’nin varlık nedeni

DTP Genel Başkan Yardımcısı Ayna, gözaltına alınanlarla ilgili olarak, "basında yer alan suçlamaların hepsi, DTP'nin varlık nedenidir" dedi.

17 Nisan 2009 03:00

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör örgütüne yönelik soruşturması" kapsamında yapılan gözaltına alınanlarla ilgili olarak, "basında yer alan suçlamaların hepsi, DTP'nin varlık nedenidir" dedi.

Operasyonlarda gözaltına alınanların savcılığa çıkarılacağı duyumu üzerine bir grup DTP'li, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yaptı.

Eylemci gruba hitap eden DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, son günlerde yapılan operasyonların, "DTP'nin seçimdeki başarısını hazmedememe operasyonu" olduğunu iddia ederek, "biz diyoruz ki Kürt sorunu sadece bir kültür sorunu ya da bir televizyon kanalı sorunu değildir. Kürt sorunu ulusal bir sorundur ve bu sorun, ulusal hakların tanınmasıyla mümkündür" dedi.

Ayna, avukatların, gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle suçlamaları savcılıklardan öğrenemediğini ancak suçlamaların basında yayınlandığını belirtti.

Suçlamalardan birinin, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun üzerinden Ilısu Barajı'nın engellenmesi olarak yer aldığını ifade eden Ayna, belirtilen eylemlerin DTP'nin varlık nedenleri olduğunu ifade ederek, "Ilısu Barajının engellenmesi, DTP merkez yönetiminin karara bağladığı bir eylemdir" dedi.

‘Meclis tarzı örgütleniyoruz’

DTP Genel Başkan Yardımcısı Ayna, konuşmasında, suçlamalardan birinin de "meclis örgütlenmesi" olduğunu hatırlatarak, "Biz meclis tarzı örgütlenen bir siyasi partiyiz. Basındaki şemalar için kültürel, siyasal alan deniliyor. Bunlar da Demokratik Toplum Kongresinde yer alan grupların çalışma alanlarıdır. DTP kongrenin bir üyesidir ve siyasal alan çalışmaları yürütmektedir. Basında yer alan suçlamaların hepsi DTP'nin varlık nedenidir" şeklinde konuştu.

Ayna, savcılığa çıkarılacak kişileri sabaha kadar da olsa bekleyeceklerini söyledi.

Daha sonra DTP Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek ve İHD Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey de birer konuşma yaptı. Sık sık yasa dışı sloganlar atan kalabalık daha sonra oturma eylemini sürdürdü.


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