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Ayna: Operasyonlar sona ersin

BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, ''Operasyonların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz'' dedi.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Mardin Milletvekili Emine Ayna, ''Operasyonların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz'' dedi.

Ayna, kendilerini ''Demokratik Yurtsever Gençlik'' olarak adlandıran bir grup tarafından Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ''Gençlik Şöleni''ndeki konuşmasında, yaşanan son gelişmelerin ardından, önce bazı köşe yazarlarının, ardından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ateşkes çağrısında bulunmalarını'' istediğini ileri sürdü.

Bu istekte bulunanların, Kürtlerin neler yaşadığını bilmediğini savunan Ayna, ''Bu çağrıyı 2006'da zaten yaptık. Hemen ardından derin devlet bu çağrıyı provoke etmek için Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda bomba patlattı. Bu yüzden ateşkes çağrısında bulunmuyoruz. Şimdi operasyonların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz. Tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve birlikte demokratik bir Anayasa yazma çağrısında da bulunuyoruz'' dedi.

Anayasa paketinde demokratikleşmeyle ilgili düzenlemelerin olmadığını iddia eden Ayna, ''Bu nedenle dışı süslü ama içi kurtlu bu pakete 'hayır' diyoruz'' diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve terör örgütü lehine sloganların atıldığı etkinlik, müzik dinletisiyle devam etti.


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