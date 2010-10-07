-AYNA İÇİN YENİDEN ZORLA GETİRME KARARI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna hakkında devam eden bir dava kapsamında talimatla ifadesinin alınması konusunda daha önce çıkartılan ''zorla mahkemeye getirme'' emrinin yerine getirilmesi için bir kez daha müzekkere yazılmasına karar verdi. Ayna'nın başka bir ilde yargılandığı dava kapsamında, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen talimat duruşmasına katılan olmadı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Emine Ayna'nın duruşmada hazır edilemediğini kaydederek, bu konuda yazılan müzekkereye verilen cevapta, milletvekili Ayna'nın BDP Genel Merkezi'nde bulunmadığı, nerede olduğu da bilinmediğinden hazır edilemediğinin belirtildiğini aktardı. Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, sanık Ayna'nın önceki celse yazılan müzekkere doğrultusunda hazır edilerek savunmasının alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne yeniden müzekkere yazılmasını istedi. Mahkeme, Emine Ayna hakkında, CMK'nın 146. ve 199. maddeleri uyarınca günsüz zorla getirme emri çıkartıldığından bu emrin yerine getirilmesi ve sanığın günsüz olarak hazır edilmesi için yeniden müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Ayna, ''Terör örgütünün propagandasını yaptığı'' iddiasıyla Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.