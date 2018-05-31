AYM'nin kararına CHP'den ilk tepki: Baskı altında hareket ettiğini bir kez daha gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesine ilişkin, "AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

AYM, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Tezcan, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye gittiklerini söyledi.

Söz konusu yasada, seçim güvenliğini ihlal eden çok açık düzenlemelerin olduğunu, serbest seçim hakkının ihlal edildiğini kaydeden Tezcan, şunları söyledi:

"AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir. Bu kararıyla AYM'nin üzerindeki iktidar baskısı gölgesini atmasını beklerdik ama bir kere daha AYM'nin Anayasa'ya, evrensel hukuk ilkelerine göre değil, tek adam rejiminin dayatmaları ve telkinlerine göre hareket ettiğini görüyoruz. Hiçbir çağdaş ülkede olmayacak şekilde mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılabileceği, sandık taşımalarının yapılacağı, sandıkların bölüneceği gibi düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığını söylemek, ya Anayasa'yı bilmemektir ya siyasete karşı hukuku savunma cesaretine sahip olamamaktır. İkisinden birisidir."