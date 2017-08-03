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Ekonomi

AYM'nin kararı 408 bin memur emeklisini sevindirdi

Yıllık ikramiye tutarının en az 50 TL olması kararlaştırıldı

03 Ağustos 2017 11:44

Anayasa Mahkemesi 1988’de emekli olan Ferda Yeşiltepe’ye emekli ikramiyesi için enflasyon kaynaklı 10 bin 372 TL ‘değer kaybı’ tazminatı ödenmesine karar verdi. Aynı durumda 408 bin memur emeklisi bulunuyor. AYM’nin kararı kamuda çalışıp özel sektörden emekli olan ve 30 yılı aşkın hizmetleri dolayısıyla emekli ikramiyesi farkı alma hakkı bulunan 408 bin emekliyi sevindirdi. 

Ferda Yeşiltepe adlı emekli, 1968-1982 ve 1986- 1988 yılları arasında 16 yıl kamuda çalıştıktan sonra, arada 3.5 yılı aşkın süre özel sektörde çalıştığı için 1988’de SSK’dan emekli oldu. O tarihte yürürlükteki yasa dolayısıyla kamudaki çalışmalar için emekli ikramiyesi alamadı. AYM’nin yasa hükmünü iptal etmesiyle Yeşiltepe'ye ikramiye hakkı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu Yeşiltepe’ye 16 yıllık hizmeti karşılığı emekli olduğu 1988’deki katsayıyı dikkate alarak 2.27 lira ikramiye hesapladı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Yeşiltepe’nin, ikramiyenin, başvuruyu yaptığı tarihteki katsayılar üzerinden ödenmesi talebi üzerine mahkeme, 54 kuruşluk faize hükmetti. Yeşiltepe, hukuk yolları tükenince AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, Merkez Bankası verilerine göre 2.27 TL tutarındaki emekli ikramiyesi alacağının 2013 yılı mart ayı itibarıyla enflasyon karşısında değer kaybı giderilmiş karşılığının 10 bin 372 lira olduğuna, Yeşiltepe’ye bu tutarda tazminat ödenmesine hükmetti.

Emsal değil ama gerkçe gösterilebilir

SGK 30 yılı aşkın hizmet için, emekli oldukları tarihteki katsayı üzerinden ödeme yapıyordu. Ocakta yıllık ikramiye tutarının en az 50 TL olması kararlaştırıldı. Ancak mağduriyetler giderilemedi. AYM’nin bireysel başvurularla ilgili kararları emsal teşkil etmiyor. Ancak, kararı gerekçe göstererek dava açanların tazminat alabileceği belirtiliyor.

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