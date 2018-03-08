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AYM'nin 'eşcinsel din öğretmeni' kararına iki üyeden karşı oy: Devletin cinsel yönelimi yoktur!

AYM, meslekten atılan din öğretmenine karşı "ayrımcılık" yapılmadığını savundu

08 Mart 2018 13:05

Anayasa Mahkemesi, eşcinsel kimliği nedeniyle meslekten atılan din dersine öğretmenine karşı "ayrımcılık" yapılmadığını savundu. Karara katılmayan Başkanvekili Engin Yıldırım ve üye Muharrem Topal katılmadı.  Kararın Anayasa’ya aykırılığının altının çizildiği karşı oy yazısında, "Anayasa’da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve tarafsız kalmalıdır" gerekçe gösterildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen bir askerin başvurusunu “eşcinsellik askerliğin onurunu zedeler” gerekçesiyle reddeden Anayasa Mahkemesi (AYM), aynı gerekçeyle görevinden atılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine karşı da “ayrımcılık” yapılmadığını belirtti.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, kararda, “Küçük çocukların eğitilmesinde öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin diğer kişilerin tabi olmadığı bazı sınırlamalara tabi olmaları doğaldır” denildi. Karara, Başkanvekili Engin Yıldırım ile üye Muharrem Topal katılmadı. Yıldırım, yazdığı karşı oy yazısında, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarında cinsel yönelim ayrımcılığının yasaklandığını bildirdi. Kararın Anayasa’ya aykırılığının altının çizildiği karşı oy yazısında dile getirilen gerekçeler özetle şöyle:

»Anayasa’da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve tarafsız kalmalıdır

»Cinsel yönelim ayrımcılığı kimi hayatların daha az saygıya ve haysiyete sahip olduğunun kabulü anlamına gelip LGBTİ+’lerin eşit fırsat ve haysiyetle toplumsal yaşama katılmalarının engellenmesi sonucunu doğurmaktadır.

»Devletin temel görevlerinden biri insan haysiyetini koruyarak belli bir insan topluluğunu meydana getirenlerin haysiyetine zarar verecek, onları damgalayacak politikalardan, uygulamalardan ve hukuki düzenlemelerden kaçınmaktır.

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AYMeşcinselkarşı oyMuharrem TopalEngin YıldırımAnayasadin öğretmeni

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