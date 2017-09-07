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AYM'den vekilliği düşürülen HDP'lilerin bireysel başvurusuna ret

ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM), milletvekillikleri düşürülen HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün bireysel başvurusunu reddetti

07 Eylül 2017 17:54

ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM), milletvekillikleri düşürülen HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk\'ün bireysel başvurusunu reddetti. 
AYM\'den HDP\'li Sarıyıldız\'la Öztürk\'ün bireysel başvurusuna ilişkin yapılan açıklamada, \"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk\'ün milletvekilliklerinin düşmesine ilişkin 27.7.2017 tarihli kararlarının, Anayasa\'nın 85. maddesi uyarınca iptalleri taleplerinin retlerine, 7.9.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir\" denildi. 

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