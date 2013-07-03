AYM'den uzun tutukluluk kararı

Yüksek Mahkeme, uzun tutukluluk ve yargılamalarla ilgili yapılan bireysel başvurulardan prosedürü tamamlanan 6 dosyayı bugün görüşerek karara bağladı.

Heyet, uzun tutukluluk ve yargılama nedeniyle haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunan 4 kişiyi haklı bularak, ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak, Yüksek Mahkeme’nin geçen hafta aldığı ilke kararını gösterdi.

İlke kararı gereği, uzun tutukluluk ve yargılamalarla ilgili bireysel başvuruda bulunabilmek için davanın kesinleşmesi şartının aranmayacağını vurgulayan Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuyla ilgili kriterlerinin aynen kabul edildiğini söyledi.