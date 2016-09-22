AYM'den TKP kararı

Anayasa Mahkemesi, adını Türkiye Komünist Partisi 1920 olarak değiştiren partinin bu ismi kullanmasını karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle durdurdu.

Oda Tv'de yer alan haber şöyle: Anayasa Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak kurulan sonradan adını Türkiye Komünist Partisi 1920 olarak değiştiren partinin bu ismi kullanmasını karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle durdurarak, siyasi partiler sicilinden terkinine karar verdi. Karar, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile karışıklığa yol açtığı için alındı.

Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye Komünist Partisi 1920 ve TKP 1920 kısaltılmış ismine ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Komünist Partisi 1920 isminin ve TKP 1920 kısaltılmış isminin karışıklığa yol açması nedeniyle hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden silinmesine karar verilmesini istedi. Türkiye Komünist Partisinin 1993 yılında, Türkiye Komünist Partisi 1920’nin ise 2012 yılında kurulduğunu anımsatan Başsavcılık, partilerin isimlerinin karışıklığa mahal verecek bir şekilde kullanıldığını belirtti. Parti yönetimi ise başsavcılığın talebinin reddedilmesini istedi.

Partinin 2012 yılında Toplumcu Kurtuluş Partisi ismiyle kurulduğunu, daha sonra adını Türkiye Komünist Partisi olarak değiştirdiğini anımsatan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, aynı ismi taşıyan bir diğer partiden ayırt edilmesine olanak verecek biçimde, ismini ve kısaltılmış ismini değiştirmesi için ihtar verildiğini belirtti. Başsavcılığın talebinin ardından partinin adını Türkiye Komünist Partisi 1920 olarak değiştirdiğine dikkat çekilen kararda, Siyasi Partiler Kanunu’na göre bir partinin siyasi parti siciline kayıtlı başka bir partinin adını aynen veya karışıklığa yol açacak şekilde kullanamayacağı kaydedildi.

İsim Türkiye Kominist Partisi ile aynı

Siyasi parti siciline kayıtlı bir partinin isminde geçen bir kelimenin diğer bir parti tarafından karışıklığa yol açmaması koşuluyla kullanılmasında ise herhangi bir engel bulunmadığının belirtildiği kararda, bir partinin kullanacağı isim, amblem veya işaretlerin başka bir parti izlenimi vermemesi, yanılgı veya yanlış anlamaya sebep olmaması gerektiği ifade edildi. Kararda, “Parti isminin Türkiye Komünist Partisi'ne ait olduğu ve halen de siyasi partiler siciline kayıtlı olarak bu Parti tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tüzük değişikliği ile parti ismine 1920 ibaresini eklemek suretiyle belirlediği isminin de belirtilen siyasi parti ile açıkça ayırt edilmesine imkân sağlamadığı, karışıklığa ve yanlış anlamaya neden olacağı sonucuna varılmıştır. Türkiye Komünist Partisi tarafından kullanılmakta olan Parti isminin, daha sonra kurulan bir parti tarafından Türkiye Komünist Partisi 1920 olarak karışıklığa yol açacak derecede benzer bir şekilde kullanılmasının karıştırılmaya ve seçmeni yanıltmaya elverişli olduğu, bu ismin 2820 sayılı Kanun’un 96. maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından anılan Kanun’un 104. maddesine istinaden hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi gerekir” denildi.