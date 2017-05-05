AYM'den 'kör eden gaz fişeği' kararı: Polise soruşturma izni verilmemesi ihlal

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı eylemlerinde işitme engelli Selçuk Yıldız’a (28) gaz fişeği atarak görme kaybına uğramasına neden olduğu iddia edilen polislere soruşturma izni verilmemesinin "kötü muamele yasağının ihlali" olduğuna karar verdi.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, AYM, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden soruşturma yapılması için kararın birer örneğini İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. AYM kararı, Gezi’de ağır yaralanan, izin verilmeyerek, soruşturmaları takipsizlikle sonuçlandırılan diğer başvurucular için yeniden soruşturma ve dava yolunu açıyor.

Gezi protestoları sırasında, 3 Haziran 2013’te polisin 5 metreden attığı gaz fişeğiyle yaralanan Selçuk Yıldız’ın suç duyurusu üzerine soruşturma izni verilmeyince dosya kapanmıştı. Yıldız’ın avukatı Meltem Aykut Giray İstanbul Valiliği’nin soruşturmaya izin vermemesi ve mahkemenin de itirazı reddetmesi üzerine olayı AYM’ye taşıdı. AYM’nin 15 Şubat’ta verdiği ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararı özetle şöyle:

"Yetkililer, olay ve olguları ciddiyetle öğrenmeye çalışmalı, soruşturmayı sona erdirmek ya da aceleci davranarak temelden yoksun tespit ve gerekçelere dayanmamalıdır. Kanunun güç kullanılmasına izin verdiği durumlarda kişiye uygulanan muamelenin orantılı olup olmadığının da olayın tüm unsurları ortaya konularak çok yönlü değerlendirilmesi gerekir. Soruşturmanın etkililiğinin denetlenmesine ilişkin bu tespitlerden, bir bütün hâlinde ön inceleme sürecinin makul bir özenle yürütüldüğü konusunda yeterli kanaate sahip olunamadığı gibi olayın aydınlatılması ve gerektiğinde sorumluların cezalandırılmasının sağlanmasını da zorlaştırdığı anlaşılmıştır."