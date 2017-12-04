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AYM'den Kılıçdaroğlu'nun başvurusuna ret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yurtdışına para gönderme" iddiası nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon 500 bin liralık dava açmıştı

04 Aralık 2017 16:30

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ödemeye mahkum edildiği tazminat nedeniyle AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi.

Yüksek mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödemeye mahkum edildiği tazminat nedeniyle yaptığı "ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi" başvurusunu reddetti. 

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun, 2012 yılında grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 5 bin lira ödemeye mahkum olduğu davaya ilişkin başvurusu da AYM tarafından reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, "yurtdışına para gönderme" iddiaları üzerinden de Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon 500 bin liralık dava açmıştı.

 

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