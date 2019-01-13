AYM'den kamu makamına: Yeterince koruyamadın

Anayasa Mahkemesi (AYM), İzmir’de kendisine çarpan aracın bağlı olduğu şirkete açtığı tazminat davasını kazanması üzerine şirket sahibi tarafından önce tedhit edilen, ardından kimliği belirsiz bir kişi tarafından dizinden vurulan Abdulkadir Tayfun Alpay’ın başvurusuyla ilgili örnek bir karara imza attı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Alpay’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, başvurucuya 44 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Kamu makamlarını, tehdit edilen vatandaşın korunması konusunda yeterli güvenlik önlemi almadığının altını çizen AYM, devletin “tehlikenin önlenmesi ve gerekli önlemleri alması” konusunda pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydetti.

İzmir’de yaşayan yeminli mali müşavir Abdülkadir Tayfun Alpay, 1998’de karşıdan karşıya geçmek üzere caddede beklerken kendisine bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralanmıştı. İyileştikten sonra kendisine çarpan otomobilin sürücüsü ile otomobili işleten nakliyat şirketine karşı açtığı tazminat davasını kazanan Alpay, o dönem yasal faiziyle birlikte 300 milyar bin lira tutan alacağı için haciz işlemleri başlatmıştı.

Alpay, şirket yetkilisi Süer Gönüldaş tarafından alacak davasından vazgeçmesi için baskı ve tehditlere maruz kaldığı iddiasıyla İzmir Başsavcılığı’na 2004’te suç duyurusunda bulunmuştu. Alpay, güvenliğinin sağlanması için de İçişleri Bakanlığı, Bornova ve Konak kaymakamlıklarına başvurmuştu.