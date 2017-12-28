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AYM'den 'gece yürüyüş yasağı'na ret

Karara kavuşturulan maddeler, CHP ve o dönem Marmaris’te hâkim olan Defne Bülbül tarafından AYM’ye taşınmıştı

28 Aralık 2017 13:24

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nın eylemleri sınırlandıran üç önemli düzenlemeyi iptal etti.

“Genel yollar” üzerine toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı, gösterilerin “vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” ve “güneş batmadan önce dağılacak şekilde” yapılması şartlarının iptaline karar verdi.

‘Gece de olur’

AYM, “vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak” şekilde yapılması şartını iptal etmesinin gerekçesi olarak, gündelik yaşamın etkilenme boyutuna yönelik bir ölçüt bulunmadığını gösterdi ve “Kurul bu haliyle demokratik toplumda hoşgörüyle karşılanması gereken birtakım zorluklar gözetilerek toplantı ve gösteri yürüyüşünün sınırlandırılmasına da imkân tanımaktadır” dedi. Hava kararmadan eylemlerin dağılma zorunluluğuna ilişkin yasağın da demokratik bir toplumda gerekli olmadığını belirten AYM, söz konusu toplantı/ gösterilerin gece de sürdürülebileceği notunu düştü.

‘Yollar yasaklanamaz’

AYM, genel yollardaki yasağıı iptal etme gerekçesi olarak ise “toplantının yapılacağı mekânın belirlenmesinde, o mekânı kullanacak olan diğer bireylerin hak ve özgürlüklerine mutlak bir üstünlük tanınması durumunda, sadece şehir merkezlerinden uzak yerler toplantı yeri olarak belirlenir” dedi ve bunun gösteri hakkını kullanacak yurttaşlarda mağduriyet yaratacağını vurguladı. Karara kavuşturulan maddeler, CHP ve o dönem Marmaris’te hâkim olan Defne Bülbül tarafından AYM’ye taşınmıştı.

 

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