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AYM'den 'FETÖ'ye yönelik ilk hak ihlali kararı; TÜRKSAT davası sanığının başvurusu reddedildi

Başvuruyu TÜRKSAT davası sanığı Aydın Yavuz yapmıştı

20 Haziran 2017 16:41

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak görülen TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca reddedildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'a yayınları kesmek üzere gittiği suçlamasıyla yargılanan elektrik mühendisi Aydın Yavuz, tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.

AYM, bu başvuru üzerinden 'FETÖ' tutuklamaları için pilot (emsal) bir karar vermeyi kararlaştırdı. 5 üyeli Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, geçen hafta 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklanan 50 bin kişiyi yakından ilgilendiren bu başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Bölüm toplantı sonunda başvurunun Genel Kurul'a sevk edilmesini kararlaştırdı.

Tüm üyelerin hazır bulunduğu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvuru dosyasını bugün görüştü. Yüksek Mahkeme, Yavuz'un başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddetti. Yüksek Mahkeme, 'FETÖ' ve darbe teşebbüsüyle bağlantılı yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen tutuklama kararlarına ilişkin Anayasal ilkeleri de belirledi. Bu ilkeler AYM önünde bulunan benzer içerikli tüm başvurular için emsal olacak. AYM'nin bu tutukluğa ilişkin ayasal ilkeleri de içeren kararının gerekçesini kısa bir süre içerisinde basın açıklaması ile duyuracağı ifade edildi. Bu karar AYM'nin FETÖ ile ilgili olarak verdiği ilk karar oldu.

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