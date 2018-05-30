AYM'den Fethullah Gülen'e ret

Anayasa Mahkemesi, Fethullah Gülen’in ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede yayımlanan röportaj nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. Kararda, “Yazar, cemaatin İslam dünyasına duyarsız olduğunu, ikiyüzlü davrandığını, amacına ulaşmak için her yolu mubah gördüğünü ve takiye yaptığını ifade etmiştir” denildi.



Gülen, 31 Temmuz 2015 tarihinde, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede yayımlanan röportaj nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Başvuruyu oy birliğiyle reddeden AYM, kararında “Gülen’in Türkiye’de çok uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden ve son yıllarda resmi adı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve/veya Paralel Devlet Yapılanması (PDY) olan bir yapılanmanın lideri” olduğunun altını çizdi. Gülen hakkında bir köşe yazarı ile yapılan söyleşide, ABD’nin İslam’ın Protestanlaşmasına yönelik bir projesi olduğunun, cemaatin de bu projenin birincil aktörü olduğunun belirtildiği kaydedildi. Yazarın röportajda, FETÖ ile AKP arasındaki ittifakın bozulma sebebini, İslami bir üslupla yola çıkan bir cemaatin iktidar kavgası olarak açıkladığı bildirilerek, “Yazar, cemaatin İslam dünyasına duyarsız olduğunu, ikiyüzlü davrandığını, amacına ulaşmak için her yolu mubah gördüğünü ve takiye yaptığını ifade etmiştir” denildi.



Gülen de haksız ve gerçek dışı ithamlarda bulunulduğu, “ikiyüzlü olmak, takiye yapmak” gibi hakaret içeren ifadeler kullanıldığı iddiasıyla yazar aleyhine manevi tazminat davası açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “basın özgürlüğü” gerekçesiyle verdiği ret kararı Yargıtay’da da onandı. Gülen, bunun üzerine bireysel başvuru hakkını kullandı.



AYM de dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti.