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AYM’den ‘ezan’ başvurusuna ret

Bir vatandaş, sabah saatlerinde yüksek sesli ezan okunmasından rahatsız olarak AYM’ye başvurmuştu

03 Temmuz 2016 20:31

Anayasa Mahkemesi, evinin çevresindeki cami ve mescitlerden sabah saatlerinde yüksek sesli ezan okunmasından rahatsız olan kişinin yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.

Hürriyet’in haberine göre, evinin çevresindeki cami ve mescitlerden sabah saatlerinde yüksek sesli ezan okunmasından rahatsız olan kişi, bundan kaynaklanan manevi zararının giderilmesi için idareye başvurdu.

Başvurusu reddedilen kişi, bu işlemin iptali istemiyle açtığı davaların da reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu kabul edilemez buldu. Yüksek Mahkemenin gerekçesi daha sonra yazılacak.

 

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