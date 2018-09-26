AYM'den emsal oluşturacak karar: Habere erişim engeli getirilmesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM) erişim engeli getirilen haberlerle ilgili olarak emsal oluşturacak bir karara imza attı. Mahkeme, erişim engelini haksız bulduğu kararda “İfade ve basın özgürlükleri ihlal edildi” dedi. Ayrıca, başvuruyu yapan gazetecilere tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

AYM, eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven ve köşe yazarı Miyase İlknur’un, haberlerine getirilen erişim engeliyle ilgili olarak yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Habere getirilen erişim engeliyle ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren mahkeme heyeti, resmi internet sitesinde yapılan açıklamada “Başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir” ifadesini kullandı.

AYM kararında bahsi geçen haberin haber değerinin yüksek olduğu vurgusuna yer vererek şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu haberin kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili olduğu ve bilgilendirme değerinin yüksek olduğu tartışmasızdır. Haberde bir ilin valisi olan müşteki ile ilgili bazı iddiaların yayımlanmasının kamusal yararı yüksek bir tartışmaya katkı sunduğundan kuşku bulunmamaktadır.”

Mahkeme: Erişim engeli gerekçeleri yetersiz

Haber içeriklerinin incelenmesinde içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını gerektirecek ağırlıkta bir durumun bulunmadığına hükmeden mahkeme, “Başvuruya konu benzer uyuşmazlıklar açısından, koşullara göre diğer ceza veya hukuk yollarının daha yüksek başarı şansı sunabilecek, kullanılabilir ve etkili başvuru yolları olduğu göz ardı edilmemelidir. Müşteki açacağı çelişmeli bir hukuk davasında içeriğe erişimin engellenmesi talebini ileri sürme imkânına her zaman sahiptir” dedi.

İnternete erişimin engellenmesi kararı verilmesi için gösterilen gerekçeleri yeterli bulmayan Yüksek Mahkeme kararında, “Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmederek başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

KİPTAŞ’ın Topkapı’da yaptığı Merkez Evler sitesindeki evlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve AK Parti yöneticilerine uygun fiyatlarla satıldığı iddia edilmişti. Bu haberi ilk kez Cumhuriyet gazetesinden Miyase İlknur duyurmuştu. Haberde adı geçen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Coş, haberin gerçeği yansıtmadığı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu iddiasıyla internet içeriğine erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. Sulh Ceza Hâkimliği ise haber içeriğine erişimin engellemesine karar vermişti.

Haberin yayından kaldırılmasının ardından Oğuz Güven ve Miyase İlknur engelleme kararına itirazlarının reddedilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.