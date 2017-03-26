AYM'den emsal karar; Hizbullah davasında müebbet veren hâkimler 'FETÖ'den tutuklandığı için tekrar yargılanacak

Hizbullah davasında 13 yıl tutuklu kalan ve 2012’de 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen hâkimlerin kararıyla müebbet hapse mahkum edilen Bülent Şakar, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etti. "Yargılamayı yapan hakimlerin 'FETÖ'den tutuklanmasını göz önünde bulunduran" AYM kararı bozdu. Sanıklara tazminat yolunu da açan hüküm, 'FETÖ'cü olduğu iddia edilen hakimlerin baktığı yüzlerce dava için ilk emsal karar oldu.

Karar'da yer alan habere göre, Bursa’da 1998’de öldürülen Murat Sultanoğlu cinayetinden sonra 8 şüpheli 'Hizbullah terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Davada karar ise 14 yıl sonra çıktı. O dönemde kararlarıyla tartışılan İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2012’de sanıklardan Bülent Şakar’ı müebbet hapse çarptırdı.

Şakar, 2001 yılında cinayette rolünün olduğunu söylediği ilk ifadesini işkence altında verdiğini belirterek itirazlarda bulunsa da sonuç alamadı. 2014’te Şakar, azami tutukluluk süresinin aşıldığını, gözaltındayken müdafi atanmadığını, kollukta işkence altında ifade verdiğini ve mahkemenin tarafsız olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM de yargılamadaki eksiklikler ve hakimlerin 'FETÖ' üyeliği şüphesi üzerine geçen ekim ayında Şakar’ın talebini kabul ederek yeniden yargılanmasına karar verdi. 'FETÖ’nün 15 Temmuz’dan sonra verilen kararda en dikkat çeken nokta da, mağduriyete yol açan kararı veren hakimlerin 'örgüt üyesi' olduğu iddiası etkili oldu. Şu anda tutuklu olan mahkeme başkanı Rüstem Eryılmaz, Hrant Dink davasında "Örgüt yoktur" kararına imza atmıştı. Tutuklanan üye hakim Mustafa Başer de Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında tahliye kararı vererek dikkatleri çekmişti. Üye hakim Mesut Özcan ve savcı İsmail Tandoğan da ‘Selam Tevhid'te kumpas' suçlamasıyla aranıyor.

Emsal karar

Şakar için AYM’nin 'yeniden yargınlansın' kararının ardından da özel yetkileri kaldırılan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de önceki gün davayı karara bağladı. Mahkeme, Şakar için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Şakar ile birlikte yargılanan ve yine kapatılan İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan Orhan Eren için verilen kararı da iptal etti. AYM’ye başvurmayan Orhan Eren için de ‘Şakar kararı’ emsal kabul edildi. Sanıklara tazminat yolunu da açan iki hüküm, 'FETÖ'cü hakimlerin baktığı yüzlerce dava için ilk emsal karar oldu.