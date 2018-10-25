AYM'den denetimsiz üniversiteye iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Türkiye ile Japonya hükümetlerinin anlaşması uyarınca kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne devletten bağımsız şekilde bütçe hazırlama yetkisi veren yasa maddesini iptal etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre CHP’nin bazı maddelerin iptali istemini görüşen AYM, İstanbul’un Pendik ilçesinde Hazine’ye ait “orman vasıflı taşınmazların” üniversiteye bedelsiz devretilmesine ilişkin yasa maddesini de anayasaya aykırı buldu.

Üniversite üzerinde devletin gözetim ve denetim yetkisi bulunduğu anımsatılan kararın gerekçesinde, şöyle denildi:

“Milletlerarası anlaşmayla kurulan üniversitelerin mali konularda devletin gözetim ve denetimi dışına çıkarılmasına ve bütçelerine ilişkin anayasada öngörülenin dışında bir düzenleme yapılmasına olanak bulunmamaktadır.”

Orman vasıflı taşınmazların üniversiteye devredilmesini de anayasaya aykırı bulan mahkeme, herhangi bir zorunluluk hali belirtilmeksizin Hazineye ait orman vasıflı taşınmazların üniversiteye tahsis edilmesinir anayasa aykırı olduğuna dikkat çekti.