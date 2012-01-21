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AYM'den CHP'ye ceza

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakkında reddihâkim talebinde bulunan CHP, beklemediği bir cezayla karşılaştı

21 Ocak 2012 02:00



T24-  Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 15 Kanun Hükmünde Kararname için açtığı iptal davalarında AYM Başkanı Haşim Kılıç için, tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle “Reddi hâkim” istemine 6 bin TL ceza ile yanıt verdi.



Hürriyet'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce tarafından 114 CHP milletvekilinin imzasıyla hükümet tarafından çıkartılan 15 kanun hükmünde kararnamenin iptali için dava açılmıştı.


CHP milletvekillerinin dava dilekçesinde AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın tarafsızlığını yitirdiği için “reddi hâkim” isteminde bulunulmuş ve görüşmelerin yapılacağı toplantılara katılmaması istenmişti. AYM 8 Aralık 2011’de Kılıç’ın katılmadığı toplantıda 3 dava dosyasındaki reddi hâkim istemini “eksiklikten”, 12 Ocak 2012’de yaptığı toplantıda da 12 dosyadaki reddi hâkim istemini “esastan” oybirliği ile reddetti.


AYM, Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 60’ıncı Maddesi gereği dava açan CHP milletvekillerinin başvurularını, kötü niyetle yaptıklarını da karara bağladı. AYM, bu nedenle iki grup başkan vekilini toplam 6 bin TL ceza verdi.



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