AYM'den CHP'nin KHK başvurusuna ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü hâl (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) 'Anayasa'ya aykırı oldukları' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı iptal başvurusu, mahkeme tarafından geri çevrildi.

CHP, OHAL döneminde çıkarılan 8 KHK'nın bazı hükümlerinin iptal edilmesini talep ediyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise, anayasanın 148. maddesi gereği KHK'lar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamayacağının açık bir şekilde ifade edildiğini belirtiyordu.

Anayasa Mahkemesi, başvurunun geri çevrilmesine gerekçe olarak ise bu konuda hüküm yetkisine sahip olmamasını gösterdi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, anayasadaki hükme rağmen, bu başvuruyu neye dayanarak yaptıklarını şöyle açıklamıştı:

"OHAL ilanından sonra çıkarılan KHK'lar fırsatçı bir anlayışla, amacı ve süresi bakımından OHAL kapsamının dışına çıktı. Devlet kurumlarında köklü değişiklikler yapılıyor. Bu nedenle her ne kadar anayasamızda KHK'ların AYM'ye taşınamayacağı hükmü mevcut ise de, AYM'nin eski içtihatlarına dayandırarak böyle bir başvuruda bulunuyoruz."

CHP, 1990 yılında Anayasa Mahkemesi'ne götürülen ve birçok maddesi iptal edilen iki KHK'nın, bugünkü tartışmalar için de emsal teşkil ettiğini savunuyordu.