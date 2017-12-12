AYM'den CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi(AYM) AKP, CHP ve MHP'nin 2013 yılı hesaplarıyla ilgili inceleme sonuçlarını açıkladı. AKP ile MHP'nin işlemlerini kanuna uygun bulan AYM, 'istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi', 'hesap verilebilir şekilde kayıt' ve 'belge düzeninin oluşturulmaması', 'inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler nedeniyle' CHP’li sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), siyasi partilerin 2013 yılı hesaplarıyla ilgili inceleme sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AYM, yapılan inceleme sonucunda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kesin hesabında gösterilen 181.422.675,05 TL gelir, 162.751.834,36 TL gider ve 117.077.603,19 TL nakit ve alacak toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, MHP hakkındaki incelemesi sonucunda 30.498.968.82 TL gelir, 32.952.256.12 TL gider, 1.486.483.31 TL nakit toplamının aynı yıl içinde edinilen 2.478.476.01 TL tutarındaki taşınır ve taşınmaz malın doğru ve denk olduğuna karar verildiğini açıkladı.

'CHP'li yetkililer engellemeye çalıştı'

AYM, CHP’nin ise 8233,26 TL gelir olmak üzere 108.797,24 TL karşılığında mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi ayrıca istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler nedeniyle CHP’li sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.