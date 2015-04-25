AYM'den bireysel başvuru sınırlama talebine ret

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde 30 bini aşkın bireysel başvuru olduğunu ve gerçek işlevini yapamaz hale getirildiğini belirterek düzenleme sinyali vermesinin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan ilk kez konuştu. Davutoğlu’nun belirttiği başvuruların AYM’de zaten filtrelendiğini ve yasal düzenlemeye ihtiyaç görmediğini açıklayan Arslan, “Bireysel başvuruda hakikaten birtakım sıkıntılar var. Artan oranda başvurular var ama aynı zamanda da bunlarla başa çıkabilecek bir irade ve çalışmalar var. Öyle çok vahim bir tablo yok önümüzde” dedi.

Zühtü Arslan, TBMM’nin açılışının 95’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda mahkemeye bireysel başvurularla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, TBMM’nin açılışının 95’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan AYM Başkanı Arslan, Twitter kararı sonrası Ak Parti kurmaylarının gündeme getirdiği yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin soruya, “Ben şu anda öyle bir ihtiyaç görmüyorum. Ama mesela şu olabilir: Özellikle uzun yargılamalarla ilgili bir kanuni düzenleme yapılarak, bunların Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyona devri mümkün olabilir. Tıpkı AİHM önünde bekleyen uzun yargılamalarda olduğu gibi... Bununla ilgili sanırım birtakım çalışmalar var. Kamuoyunda çok yanlış algılar ortaya çıkıyor. Şu anda bireysel başvurularda öyle çok da altından kalkılamayacak bir vahim tablomuz yok” yanıtını verdi. Arslan, şöyle devam etti:

‘Filtreleme yapıyoruz’

“Filtreleme sistemi şu anda zaten uygulanıyor ve ‘kabul edilemezlik kriterleriyle’ de bunu yapıyoruz. Bunu belki biraz daha geliştirebiliriz. Anayasa Mahkemesi raportörlerini tematik bazda gruplandırdık ve bu şekilde uzmanlığı sağladık. Örneğin bir başvuru ifade özgürlüğü kapsamındaysa o başvurulara bakan raportöre gidiyor. Bu sayede bireysel başvurular konusunda rahatlama sağladık, yığılmayı da aşmaya çalışıyoruz. 18 bin civarında derdest dosya var. Bunların yarısı uzun yargılamaya ilişkin ve bunlarla ilgili daha önce karar verildi. Artık sadece hesaplama yapılması gerekiyor. Altından kalkılamayacak yük yok.

‘Zaman zaman görüşüyoruz’

(‘Siyaset tarafından gelen açıklamalar nedeniyle toplumda bireysel başvuruda tamamen sistem değişiyor gibi bir algı oluştu. Bu açıklamayı yapan makamlarla temasta bulundunuz mu’ sorusuna)

Zaman zaman görüşüyoruz, bireysel başvuruda hakikaten bir takım sıkıntılar var. Artan oranda başvurular var ama aynı zamanda da bunlarla başa çıkabilecek bir irade var ve çalışmalar var. Öyle çok vahim bir tablo yok önümüzde.”

‘AYM yamuk yorum yaptı’

Arslan’ın bu sözlerine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter ve yüzde 10 barajı kararlarını örnek gösterip “Anayasa Mahkemesi düzgün yorum yaparsa bir düzenlemeye gerek olmaz, ama yamuk, yanlış yorum yaptığı için düzenlemeye gerek görüldü” görüşünü dile getirdi. Kuzu, Hürriyet’e şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi düzgün yorum yaparsa bir düzenlemeye gerek olmaz. Ama yamuk, yanlış yorum yaptığı için düzenlemeye gerek görüldü. Uygulama eskisi gibi giderse o düzenleme de yapılmalı, yapılır da. Biz bunu yüzde 10’luk baraj, Twitter kararlarında gördük; alt mahkemelerin, Yargıtay ve Danıştay’ın yetkisine müdahalede gördük. Öyle davrandılar ki ‘Ne şikâyetin varsa bana gel’, sanki Marko Paşa. Ben yeni başkanın açıklamasını iyi niyetli bir yaklaşım olarak okuyorum.

‘Kimseye soracak halimiz yok’

Kuzu, “Peki beyannameye yazdığınız düzenleme konusu ne olacak” sorusu üzerine de “Beyannameye koyarsın. Biz de o günkü duruma göre bunu yazdık. Ama uygulamada bir sorun çıkmazsa düzenlemeye de gerek kalmaz. Ama yanlış yorum, içtihat aynen devam ederse, elbette düzenleme gerekir. Bunu yaparken de kimseye soracak halimiz yok, ihtiyaç duyulursa yapılır.

Yasa koyucu bunu yaparken kimseye sormaz. Tamam ilgili birimlerden görüş alır ama uymak zorunda değil” dedi.

Yeni Başkan’ın önündeki 2 kritik dosya

Dershanelerle ilgili düzenlemeye yönelik iptal başvurusuna ilişkin soru üzerine AYM Başkanı Arslan, konuyla ilgili raporun hazırlandığını, ilerleyen dönemde gündeme alacağını söyledi. AYM’nin önünde ise Dershaneler Kanunu gibi kritik dosyalar bulunuyor. AYM raportörlerinin, karar aşamasına gelen MİT Kanunu ve Dershaneler Kanunu’nun iptal başvurularının reddi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Eski Başkan Haşim Kılıç, iptal başvurusu yapılan MİT Yasası ile Dershaneler Yasası dosyalarını, raporları tamamlamasına rağmen AYM gündemine almamıştı.