AYM'den Aziz Yıldırım'ın 'hak ihlali' başvurusuna ret

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, şike soruşturmasını yürüten savcının aleyhindeki şikayetinin işleme konulmamasından dolayı adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvurusunu Anayasa Mahkemesi reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ret kararının içeriği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Zaman'dan Cihan Paça'nın haberine göre, Yıldırım'ın, şike soruşturmasını yürüten savcının aleyhindeki şikayetinin işleme konulmamasından dolayı adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvurusunu Anayasa Mahkemesi ''konu bakımından yetkisizlik'' kararıyla reddetti.

Kararın değerlendirme ve hüküm kısmında; "Başvurucunun ihlal iddialarına konu olay ve olguları HSYK işlemlerine dayandırdığı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma açılmasını temine yönelik bir karar verilmesi talep ettiği anlaşılmaktadır. 6216 Sayılı Kanun'un 45'inci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince, Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvuru konusu olamazlar. Anayasa'nın 159'uncu maddesinin onuncu fıkrası ile de HSYK'nın meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Başvuru konusu olayda başvurucu, kendisi hakkında yürütülen soruşturmada görev alan Cumhuriyet Savcısı hakkında yaptığı şikayet sonucunda şikayetin işleme konulmamasına ve yeniden inceleme talebinin reddine dair HSYK Üçüncü Dairesinin kararları ile HSYK Genel Kurulunun yeniden inceleme talebine ilişkin karara karşı itirazının reddine dair kararları nedeniyle anayasal haklarının ihlal edildiğinden bahisle bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa'nın 159. maddesinin onuncu fıkrası gereğince HSYK' nın anılan kararları aleyhine yargı mercilerine başvurulması mümkün değildir. Dolayısıyla başvuru konusu işlem, Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler olduğundan bireysel başvuruya konu olamaz.Açıklanan nedenlerle, Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı bir işleme karşı yapıldığı anlaşıldığından başvurunun, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin ''konu bakımından yetkisizlik'' nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.Başvurunun 'konu bakımından yetkisizlik'nedeniyle kabul edilemez olduğuna,yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına 08.05.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi'' ifadeleri yer aldı.