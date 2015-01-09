AYM'den 'askeri casusluk davası'nda 'hak ihlali' kararı

Anayasa Mahkemesi, İstanbul'daki "askeri casusluk" davasında sanıkların haklarının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verdi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nisan 2013'te başlayan davada tutuklu 20 sanık daha önce tahliye edilmişti.

Davada, 49'u muvazzaf asker 357 sanık 'gizli bilgi ve belge bulundurma' suçundan yargılanıyordu.

Yüksek Mahkemeye 2014 yılında bireysel başvurular yapılarak Balyoz davasındaki gibi toplu sonuç alınması hedeflenmişti.

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin onadığı davada, 4 subay, 1 astsubay ve 1 sivil memur olmak üzere 6 kişi halen cezaevinde.

37 subay ve astsubay hakkında da yakalama kararı bulunuyor.