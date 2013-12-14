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AYM'den 5 partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, Hak ve Eşitlik, Sosyalist Demokrasi, Devrimci İşçi partilerinin 2010, Büyük Anavatan Partisi'nin 2010 ve 2011, Çağdaş Türkiye Partisi'nin 2011 yılı kesin hesaplarını inceledi

14 Aralık 2013 19:23


Anayasa Mahkemesi'nin siyasi parti mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkeme, 5 partinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Mahkeme, Hak ve Eşitlik, Sosyalist Demokrasi ve Devrimci İşçi partilerinin genel merkezlerinin gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmemesinin, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan parti sorumluları hakkında ilgili kanun uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca parti genel merkezlerinin defterlerini ibraz etmeyen parti sorumluları hakkında ilgili kanun uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için de suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Büyük Anavatan ve Çağdaş Türkiye partilerinin kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda da gelir ve gideri olmadığı beyan edilerek, herhangi bilgi ve belge ibraz edilmeyen Büyük Anavatan Partisi Genel Merkezi ve 3 il örgütü ile Çağdaş Türkiye Partisi Genel Merkezi ve 4 il örgütünün hesabının denetimi gerçekleştirilmediğinden partilerin hesabının 2820 sayılı Kanun'a uygun sunulmadığına ve kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan bu iki partinin sorumluları hakkında da yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunmasına karar verildi.

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