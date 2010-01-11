Aymar üç markayı birden aldı

T24 - Sıvıyağ sektörünün markalarından Aymar, Çapamarka, Bozkurt Reçelleri ve Vita Yağı satın aldı. Aymar'dan yapılan yazılı açıklamada, Çapamarka, Bozkurt Reçelleri ve Vita Yağı satın alan Aymar'ın, 5 yıl içinde gıda sektörünün üç büyük markasından biri olmayı hedeflediği belirtildi.



Aymar İcra Kurulu Başkanı Nihat Özyurt, sıvı yağ markası olarak tüketicilerle başladıkları yolculukta istedikleri konuma ulaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



“Tüketicilerin en çok tercih ettiği lider sıvı yağ markalarından olduk. Tüketicilerin Aymar'a duyduğu sempati ve güven ile hedeflerimizi büyütmeye karar vererek 2009 yılında mutfak markası olma yolunda yatırımlarımıza başladık. Yatırımlarımızın en önemli kısmını oluşturan Türkiye'nin gözdesi ve tüketicilerimizin yakından tanıdığı Çapamarka, Bozkurt Reçelleri ve Unilever'in Türkiye'deki ilk markası olan Vita Yağı bünyemize katarak, gıda sektörünün en büyük oyuncularından biri olma yönünde adım attık. Bundan sonraki hedefimiz, Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırarak markalarımızın gelişmesini sağlayacak reçel, un, bakliyat, çorba ve benzeri ürün gruplarını da ilave ederek 5 yıl içinde üç büyük gıda markasından biri olmaktır.”



Üretime 1979'da Koç Holding bünyesinde başladı





Verilen bilgiye göre, 1979 yılında üretime Koç Holding bünyesinde başlayan şirket, grubun katı ve sıvı yağlar sektöründeki temsilcisi olarak 1989 yılının Kasım ayına kadar faaliyetlerine devam etti. 1989 yılında Unilever bünyesine katılan Aymar, 2003 yılında Toros Ltd. şirketi tarafından satın alındı. 2007 yılına kadar sıvı yağ pazarında zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısır yağı ile yer alan şirket, 2007 yılında Türkiye pazarına kanola yağını sundu.