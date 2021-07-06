AYM yetkilisinden Gergerlioğlu açıklaması: Gerekçeli kararın taslağı üzerinde üyelerin çalışması devam ediyor, en kısa sürede yayınlayacağız

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali karırın ardından AYM'nin ara karar yollamamasını ve yerel mahkemeye de herhangi bir karar gönderilmemesini yazdı. Sarıkaya, AYM'den "etkin ve yetkin bir isimle" görüştüğünü söylerken, "Gerekçeli kararın taslağı üzerinde üyelerin çalışması devam ediyor, en kısa sürede yayınlayacağız" yanıtını aldığını aktardı.

"Anayasa Mahkemesi’nin etkin ve yetkin isimlerine dün bunun nedenini sordum" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"'Bir ara karar göndermedik, ancak kararımız dosyanın altında açık şekilde yer alıyor. Avukatlar dilerse oradan alıp başvurabilirler' yanıtını aldım.

Geçmişte hem Enis Berberoğlu hem de Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarında AYM’nin yerel mahkemelere bir ön karar yolladığından söz edildiğini anımsattım.

Son dönem sosyal medyada bu konuda yazılanlara dikkat çeken etkin ve yetkin isimleri gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

'Biz bugüne kadar olduğu gibi bunda da gerekçeli karar çıkar çıkmaz yollayacağız' deyip özetle şunları söylediler:

'Zaten geçmişte de gerekçeli karar yolladık. Hiçbir mahkeme kararı verdiği gün gerekçeli kararını da veremiyor. Oy birliği ile bir karar aldık, ancak alınan karar ile ilgili olarak taslak üzerinde üyelerimizin çalışması yürüyor. Üyelerimiz Anayasa’nın 67 (siyasi faaliyet) ve 26’ncı maddesi (düşünceyi açıklama hürriyeti) ihlaline dayalı olarak kararını verdi. Ama aynı nedenle farklı gerekçelere dayandırarak oylarını kullanmış olabilirler. Şu an gerekçeli kararın taslağı üzerinde üyelerin çalışması devam ediyor. En kısa sürede yayınlayacağız…'

Aktarıldığına göre geçmişte yerel mahkemeler ara karar niteliğinde olan kararlara yönelik gösterdikleri tutum Anayasa Mahkemesi’ni temkinli davranmaya itmiş.

En yakın örneği Berberoğlu kararında da olduğu gibi yerel mahkeme gelen kararı tanımadı, bunun üzerine gerekçeli karar yazılıp gönderildi ve ciddi bir tartışmaya tanıklık edildi.

Bunun bir daha tekrar etmemesi için AYM de yoğurdu üfleyerek yiyor, Yüksek Mahkemeyi yeniden bir tartışmanın içine sokmak istemiyor.

Aslında karar belli. Yerel mahkemelerin de bu karardan haberi var, daha ilerisi dosyanın altında karar yazısı duruyor. Hangi siyasi düşünce veya fikirde olursa olsun, eğer bir hak ihlali varsa, bunun geciktirilmesi de ihlalin devamı anlamına gelir... Unutulmamalı ki Adalet Tanrıçası Themis’in gözleri kapalıdır…"

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