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AYM, Yarbay Mehmet Alkan hakkındaki bir davada 'hak ihlali' kararı vermiş

Yarbay Alkan, orduda yargılandığı dava makul süreyi aşınca 5 bin TL tazminat kazandı

26 Ağustos 2015 13:27

Şırnak’ta şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’deki cenaze töreni sırasındaki sözleriyle gündeme gelen ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önce “hak ihlali” kararı verdiği ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı, 18 Kasım 2011 tarihinde Alkan’ın da aralarında bulunduğu 8 asker hakkında “asta müessir fiil” suçundan dava açtı. askeri mahkeme 1 Kasım 2013’te Alkan’a “asta müessir fiil” suçundan 25 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karar, 13 Ocak 2014’te kesinleşti.

AYM’ye başvuran Yarbay Mehmet Alkan, 2006 yılından 2011 yılına kadar soruşturma dosyasında hiçbir işlem yapılmadığını belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. AYM, 10 Mart 2015’te Alkan’ın makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve kendisine 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

 

 

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