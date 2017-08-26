"AYM verdiği 'kabul edilemezlik' kararının hatalı olduğunu kabul etti"

Anayasa Mahkemesi (AYM), uzun ve haksız tutuklama iddiasıyla başvuran tutuklu polis müdürünün davasında, OHAL İnceleme Komisyonu’nu adres göstererek verdiği “kabul edilemezlik” kararının hatalı olduğunu kabul etti. AYM’den başvurucunun avukatı Aydın Erdoğan’a gönderilen yazıda başvuru ile ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Elmadağ Polis Eğitim Merkezi’nde görevli iken tutuklanan Servet Şahin’in haksız tutuklama gerekçesiyle başvurusunu skandal bir yorumla OHAL Komisyonu’na başvurması gerektiği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuş ve reddetmişti. Karardaki başvuru ile hiç ilgisi olmayan ayrıntılar, AYM’nin başvuruyu okumadan karar verdiği şüphesini gündeme getirmişti.

Cumhuriyet’te gördüler

Haberin Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmasından bir gün sonra, 22 Ağustos 2017 tarihini taşıyan ve Anayasa Mahkemesi Komisyonlar Başraportörlüğü’nden Genel Sekreter adına raportör Mustafa Eyyub Demirbaş imzasıyla Servet Şahin’in avukatı Aydın Erdoğan’a bir yazı gönderildi. Yazıda “Resen yapılan inceleme sonucunda başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle 24 Temmuz 2017 tarihli mahkememizin Birinci Bölüm ikinci Komisyon tarafından verilen kabul edilemezlik kararının sehven yazılıp tebliğe çıkartıldığı anlaşılmış olup anılan başvuruya ilişkin kabul edilebilirlik incelemesi halen devam etmektedir” denildi. Yazıda ayrıca, söz konusu başvurunun kayda alındığı, ancak kayda alınmanın kabul edilebilirlik kararı verildiği anlamına gelmediği de vurgulandı.

‘Yine hata yaptılar’

Avukat Erdoğan, “Hata kabul ediliyor, yazı Genel Sekreter adına yazılmış fakat bize gönderilen karar heyet kararıydı. Heyet kararı olmadan, genel sekreter adına raportör tarafından gönderilen bir yazıyla düzeltme yapılması kabul edilemez. Öncelikle hatalı kararın ilgili Birinci Bölüm İkinci Komisyon tarafından bir kararla ortadan kaldırılması gerekir” dedi.