AYM Veli Saçılık'a tazminat ödenmesine hükmetti

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Veli Saçılık’ın Burdur Cezaevi’nde kolunun koparılması sonrası adil yargılama ve makul sürede yargılama haklarının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonuçlandı. AYM, kararında makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ancak, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edilmesine ilişkin ise zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna hükmetti. Saçılık’a net 24 bin 300 lira manevi tazminat ödenecek.

Burdur Cezaevi’nde 2000’deki “Hayata dönüş operasyonu”nda cezaevi duvarını yıkan dozerin kepçe darbesiyle sağ kolu kopan Saçılık, operasyonda kötü muamele yasağının ihlal edildiği, açılan tam yargı davasının reddedilmesinin adil yargılanma ile makul sürede yargılanma haklarını ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

MA’dan Hayri Demir’in haberine göre, AYM, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edilmesine ilişkin kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Cezaevine yapılan operasyonda yaralanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı tam yargı davasının makul sürede sonuçlandırılamamasının makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiğine ilişkin ise, “kabul edilebilir olduğuna” hükmedildi. Bu kararla birlikte Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edilmemesi nedeniyle başvurucu Saçılık’a net 24 bin 300 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.