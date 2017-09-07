AYM, vekillikleri düşürülen HDP'lilerin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, vekillikleri düşürülen HDP'li vekillerin bireysel başvurularını reddetti.

AYM'den HDP'li Sarıyıldız'la Öztürk'ün bireysel başvurusuna ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşmesine ilişkin 27.7.2017 tarihli kararlarının, Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptalleri taleplerinin retlerine, 7.9.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer'in ekim, kasım ve aralık 2016'da, beşer birleşimi aşan devamsızlıkları nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkereleri 27 Temmuz'da oylanmıştı. Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekillikleri, TBMM Genel Kurulundaki oylama sonucunda TBMM içtüzüğü gereği üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürülmüştü.



Faysal Sarıyıldız için yapılan oylamaya 357 milletvekili katılmış, 328 kabul, 29 ret oyu verilmişti. Tuğba Hezer Öztürk hakkındaki oylamada 344 milletvekili yer almış, 324 kabul, 20 ret oyu kullanılmıştı.



Anayasa'nın 85. maddesine göre, milletvekilliğinin düşmesine Anayasa'nın 84. maddesinin 1, 3 veya 4. fıkralarına göre karar verilmesi hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın Anayasa, kanun veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabiliyordu. Sarıyıldız ve Hezer, milletvekilliklerinin düşürülmesinden sonra AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkemenin bu kararıyla Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşmesi kararı kesinleşti.